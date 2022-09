Ce facem cu medicamentele expirate. De ce nu trebuie aruncate la gunoi Majoritatea romanilor au avut macar o data in casa pastile si siropuri care au expirat. Acestea nu se arunca la gunoi, la chiuveta si nici la toaleta. Este nociv pentru sanatate, dar si pentru mediu, deoarece medicamentele sunt un factor important de poluare. Mai mult, aruncarea medicamentelor expirate la gunoi este si ilegala. Oamenii sunt familiarizati cu anumite modalitati de protejare a mediului, cum ar fi reciclarea hartiei, sticlei sau plasticului, consumul de lichide din recipiente reutilizabile si folosirea frecventa a transportului in comun. Insa, nu multi oameni stiu cum sa procedeze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, 27 septembrie, un proiect de lege potrivit caruia medicamentele expirate si cele neutilizate sunt incadrate ca deseuri periculoase.Proiectul de lege modifica si completeaza Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, astfel incat utilizatorii…

