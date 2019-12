Ce făcea Pepe înainte să fie...PEPE Unii chiar nu s-ar putea obișnui cu ideea ca Pepe a fost și altceva in afara de a fi...Pepe. Ei bine, personajul, pe numele real Ionuț Nicolae Pascu, este cel care a introdus muzica latino in Romania! Și a introdus pentru prima data in Romania stilul Flamenco. Știți ca are o tripla „specializare”? Compozitor, textier și... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

