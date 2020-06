Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, reacționeaza dupa ce președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut demisia premierului Ludovic Orban dupa fotografia surprinsa la Guvern, cand nu purta nici masca de protecție, nu pastra nici distanțarea sociala, ba mai mult, fuma intr-un spațiu inchis.…

- Premierul Ludovic Orban a fost amendat pentru fumat in spatiu inchis si pentru nepurtarea mastii, in urma publicarii fotografiei din 25 mai, de la intalnirea informala de la Guvern, in care apare fumand in biroul din Palatul Victoria.

- Patronii firmelor care nu au incheiate contracte de munca se plang ca in plina criza risca sa ramana fara venituri. Daca nu au și calitatea de angajați in firmele lor, administratorii nu primesc ajutor din partea statului. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, spune ca este vorba despre „un…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca prelungirea starii de urgenta fara o minima garantie ca vor fi luate masurile ''corecte si necesare'' pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o ''inconstienta totala''. "Care este perspectiva?! Asta asteapta oamenii si mediul de…

- Reprezentantii Dacia pregatesc un scenariu de reluare a productiei, in asa fel incat sa protejeze sanatatea oamenilor, si sunt optimist ca acest lucru se va intampla poate in a doua parte a lunii aprilie, a declarat, joi, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Dacia si Ford au deja in somaj tehnic (salariati…

- Nelu Tataru, noul ministru al Sanatatii, participa joi la prima sedinta de Guvern in noua calitate, inainte de a depune juramanul de investire. Acesta a facut apel la ajutorul colegilor din Guvern pentru a se evita un nou caz Suceava, unde zeci de persoane au luat COVID-19 din Spitalul Judetean."Mulțumesc…

- ​Un startup IT din Marea Britanie a obținut miercuri o finanțare de 20 de milioane de dolari, iar în echipa investitorilor se afla și un român. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- O situație uluitoare este dezvaluita de fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, de la Pro Romania. Acesta arata ca Executivul prefera sa foloseasca hotelurile private și sa plateasca cate 300 de lei pe zi pentru fiecare persoana ținuta in carantina, asta in timp ce hotelurile deținute…