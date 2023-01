Stiri pe aceeasi tema

- Fiicei lui Mihai Stoica ii sta bine in rolul de mamica! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe Teodora Stoica, chiat in timpul unei ieșiri pe strazile din Capitala, in timp ce se lasa fotografiata de o prietena. Ipostazele care demonstreaza ca tanara…

- Cine o ajuta pe Camelia Șucu, una dintre cele mai de succes femei de afaceri din Romania atunci cand merge la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, SpyNews.ro, sunt mereu pe urmele vedetelor din showbiz-ul romanesc și le surprind in momente și ipostaze total neașteptate.…

- Recent, Cristina Cioran și Alex Dobrescu anunțau ca s-au desparțit, iar acum s-au impacat. Iubitul fostei prezentatoare TV a dat muzica la maximum la magazinul pe care il deține, iar Poliția a intervenit. Zilele trecute, Alex Dobrescu anunța ca este fostul iubit al Cristinei Cioran, iar ulterior ea…

- Florin Ochescu Jr. nu doar ca este un soț exemplar pentru partenera lui de viața, ci este și un tata model pentru copilul sau, iar imaginile vorbesc de la sine. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fiul Didei Dragan in ipostaze care ii fac cinste.…

- Toata lumea il știe pe Sorin Bontea, insa te-ai intrebat vreodata cine este soția lui? Juratul de la Chefi la Cuțite este discret atunci cand vine vorba de viața lui personala, iar partenera lui a stat tot timpul departe de luminile reflectoarelor. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro,…

- Cu toții știm ca Ramona Olaru și Catalin Cazacu traiesc o poveste de dragoste ca-n filme. Unde sunt cei doi indragostiți, dragostea plutește in aer! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze romantice, la cumparaturi. Iata cum o…

- De la desparțirea de Cristian Boureanu, Cristina Belciu nu a mai avut nicio realție oficiala, dar informații despre posibile idile au aparut in repetate randuri in cazul ei. Cel mai recent s-a spus ca fosta iubita a lui Cristian Boureanu ar avea o relație cu un milionar italian, dupa ce a fost vazuta…