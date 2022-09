Ce fac stranierii » Programul de azi

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev a pierdut cu Fenerbahce, scor 1-2, in prima etapa a grupelor Europa League. Mircea Lucescu (77 de ani), antrenorul urcrainenilor, a fost extrem de suparat la conferința de presa de la finalul meciului. Tehnicianul roman a criticat maniera dura de joc a turcilor. In acest meci, Dinamo Kiev…

- Dinamo Kiev a fost invinsa, duminica, de Dnipro 1, scor 0-3, in primul meci pe care l-a disputat in noua editie a campionatului Ucrainei. Dupa partida, Mircea Lucescu s-a aratat dezamagit de faptul ca partida nu s-a disputat la Kiev și a amenințat chiar ca va lua o decizie drastica.

- Tragerea la sorți pentru grupele Europa League din sezonul 2022/2023 a avut loc astazi. Faza grupelor din Europa League se va desfașura in perioada 8 septembrie - 3 noiembrie. Finala e programata la anul, pe 31 mai, pe „Puskas Arena” din Budapesta. Romania va fi reprezentata in grupele Europa League…

- Mircea Lucescu a reușit sa o țina pe linia de plutire pe Dinamo Kiev și a ajuns pana in play-off-ul Champions League. Dupa ce a pierdut prima manșa a dublei cu Benfica Lisabona, antrenorul roman a vorbit despre dificultațile prin care trec jucatorii sai, care se gandesc tot timpul la razboiul din Ucraina.

- Programul meciurilor de astazi din mansa secunda a turului 3 preliminar din Liga Campionilor: ora 19.00: Zalgiris – Bodo/Glimt (in tur 0-5); ora 20.00: Apollon – Maccabi Haifa (0-4), Plzen – Sheriff Tiraspol (2-1), Pyunik – Steaua Roșie Belgrad (0-5); ora 20.45: Midtjylland – Benfica (1-4); ora 21.00:…

- Mircea Lucescu e acum pe locul 3 in topul antrenorilor cu cele mai multe meciuri in cupele europene (243). Mai are insa minimum 10 asigurate. Și va urca pe poziția secunda, dupa Alex Ferguson. Miercuri, Dinamo Kiev joaca in prima manșa a turului 3 preliminar de Champions League, cu Sturm Graz. „Acasa”,…

- Fenerbahce se afla intr-un imens scandal dupa ce fanii echipei au scandat numele lui Vladimir Putin la partida pierduta dramatic (1-2) in turul trei preliminar al Champions League contra lui Dinamo Kiev, formație antrenata de Mircea Lucescu.

- Mircea Lucescu, 76 de ani, a avut o reacție dura la adresa celor care spun ca se va desparți de Dinamo Kiev ca urmare a situației critice din Ucraina, țara aflata in razboi. Dinamo Kiev a remizat miercuri, 0-0 cu Fenerbahce in turul II preliminar al Ligii Campionilor. Returul va avea loc pe 27 iulie,…