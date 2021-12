Stiri pe aceeasi tema

- In afara mecului Randers - CFR Cluj, 7 echipe din strainatate reprezentate și de romani evolueaza in aceasta seara in grupele din Europa League și Conference League. EUROPA LEAGUE: Programul complet al serii in Europa League! Galatasaray - Marseille, live de la 19:45 Grupa EMoruțan și Cicaldau sunt…

- Alkmaar și CFR Cluj se intalnesc joi, de la ora 19:45, in runda cu numarul 4 a grupei D din UEFA Conference League. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și este televizata pe Pro X. Tot de la 19:45, in grupa D se joaca Randers - Jablonec, liveSCORE AICI Alkmaar - CFR Cluj, live de la 19:45…

- Europa League și Conference League continua in aceasta saptamana cu meciurile din grupe, runda #3. In continuare, partidele in care sunt romani implicați. CFR Cluj - AZ Alkmaar e LIVE AICI! EUROPA LEAGUE Ludogorets - Braga, liveSCORE de la 19:45 Dorin Rotariu e in lotul gazdelor Grupa F Live + Statistici…

- Liga 2, runda #10 debuteaza joi, la Miercurea Ciuc, cu meciul Csikszereda - Poli Iași, live pe GSP.ro de la 17:30. Iata programul complet al rundei și clasamentul Programul complet din Liga 2 Joi, 14 octombrie: Csikszereda - Poli Iași, live de la 17:30 Click AICI pentru statistici!Televizat de Digi…

- CFR Cluj joaca acasa cu Randers (locul 5 in Danemarca sezonul trecut) in etapa a doua a grupei D din Conference League. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro de la 19:45, televizat de Pro X. CFR a debutat cu stangul in Conference, 0-1 in deplasarea de la Jablonec. Programul complet din Conference League CFR Cluj…

- In afara de duelul CFR Cluj - Randers, echipele a 8 romani evolueaza in aceasta seara in Europa League și in Conference League. Cele mai interesante dueluri sunt Sparta Praga - Rangers, cu cate un „tricolor” de fiecare parte, și meciul jucat de Moruțan și Cicaldau (Galatasaray), in deplasare la Marseille.…

- Jablonec - CFR Cluj 1-0. Andrei Burca, fundașul campioanei, l-a confirmat la finalul eșecului din Conference League pe antrenorul Dan Petrescu. „Bursucul” o lauda pe gruparea din Cehia inaintea partidei. Toate detaliile despre Jablonec - CFR, AICI! Programul tuturor partidelor din Conference League…

- Jablonec - CFR Cluj 1-0. Dan Petrescu, antrenorul „feroviarilor”, a tras concluziile la finalul eșecului din Cehia. Toate detaliile despre Jablonec - CFR, AICI! Programul tuturor partidelor din Conference League „Am inceput excelent repriza a doua, dominam, jucam bine. N-am ințeles ce a fost acolo,…