Ce este un recuperator de căldură și cum se folosește Recuperatorul de caldura este un utilaj care te ajuta sa incalzesti o casa intr-un mod eficient, deoarece va functiona pe zonele dinc asa unde acea caldura se pierde. Daca ai norocul sa locuiesti intr-o casa care are izolatie foarte buna, ferestre si usi bine puse, atunci nu vei avea probleme. In sens contrar, insa, aceste dificultati le va rezolva pentru tine un recuperator de caldura. Daca esti curios cum functioneaza, de fapt, un astfel de aparat, ei bine, in interiorul sau exista un schimbator de caldura, prin care va trece aerul cu probleme, adica cel rece. In acesta, energia aerului evacuat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

