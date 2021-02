Stiri pe aceeasi tema

- Obligația de a efectua inspecția tehnica revine deținatorului autovehiculului și doar pentru mașinile inmatriculate sau inregistrate in Romania, conform OG nr. 81 /2000 In 2021, mașinile de uz personal, trebuie sa faca inspecția o data la doi ani. Mașinile cu varsta de peste 12 ani, deținatorii lor…

- Este vorba de un tanar in varsta de 21 de ani, rezident la Milano, care se alatura astfel celor doi barbați și doua femei denunțați deja in octombrie anul trecut. Cum furau?Potrivit anchetatorilor, cei cinci romani, cu varste cuprinse intre 21 și 46 de ani, mergeau la supermarket pozand intr-o familie…

- Este vorba de Laura Ghibu Ventimiglia , medic roman stabilit in Suedia, și fiica sa de 12 ani, Astrid Ghibu Ventimiglia, care au realizat un clip in care explica, pas cu pas, cum funcționeaza vaccinul impotriva COVID-19 și tehnica ARN mesager.Vaccinurile dezvoltate de Pfizeer / BioNTech și Moderna…

- In data de 14 decembrie, la ora 18:00, in Targu Mureș s-a aprins iluminatul bradului de Craciun. Anul acesta bradul a fost decorat de studenții de la Universitatea de Arte și are un element cu totul special: steaua din varful bradului este proiectata și printata 3D. Tehnica de printare 3D reprezinta…

- Bucuria romanilor din județ precum și a oaspeților din toata țara care ni se alaturau, an de an, pentru a participa la activitațile desfașurate cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, este „furata” de restricțiile impuse in starea de alerta prelungita din cauza pandemiei de coronavirus. La ceremonia…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, golgheterul la zi al campionatului de fotbal al Italiei, cu 10 goluri marcate pentru AC Milan in opt etape, s-a plans ca numele si imaginea sa ar fi folosite abuziv de producatorul de jocuri video Electronic Arts, care a semnat, insa, un contract cu clubul lombard,…

- Tehnologiile militare evolueaza mai repede decat o face legislatia din Romania, in conditiile in care Armata Romana este la inceputul unui nou ciclu de planificare, a declarat gl.lt. Daniel Petrecu, seful Statului Major al Apararii, in cadrul #2020 Defense Summit. A fost elaborata strategia nationala…

- Whiskyul este o afacere mare in Scoția. In 2019, lichidul auriu a reprezentat 75% din exporturile naționale de alimente și bauturi, cu o valoare de aproape 5 miliarde de lire sterline pentru economia scoțiana.