Ce este supraalimentarea compulsiva? Supraalimentarea compulsiva la copii, denumita si tulburare de alimentatie excesiva, este caracterizata prin consumul de cantitati semnificative de mancare ca raspuns la factori de natura emotionala (probleme sau emotii ce nu pot fi gesionate in mod corespunzator) Tulburarea de alimentatie excesiva poate duce la probleme grave de sanatate, atat fizic, cat si psihologic, motiv pentru care parintii trebuie sa se adreseze medicului, imediat ce descopera urmatoarele semne de alarma: Simptome comportamentale: Copilul este preocupat mereu de mancare;Desi consuma foarte multe alimente, sustine ca ii… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

