​Ce este stablecoin, criptomoneda la care se uită băncile centrale Universul blockchain este destul de mare. Pe lânga vestitele criptomonede Bitcoin, Ethereum sau Cardano și NFT-uri mai exista unele denumite stablecoin, care au început sa fie recent folosite de marile bancile comerciale și la care se uita chiar bancile centrale. Cei care fac tranzacții frecvente cu criptomonede știu de USD-T, de exemplu.



Ce este stablecoin

Este o criptomoneda legata, sa spunem, de euro sau dolar. De exemplu, o moneda stablecoin ar putea sa fie egala cu 1 euro. Bineînțeles, poate sa fie legata și de alte active. Exemplul acesta a fost doar pentru a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

