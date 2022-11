Stiri pe aceeasi tema

- Saly Marian Palapuic (18 ani) are deja doua titluri naționale și e un mare talent al boxului romanesc. Povestea lui e povestea a mii de copii nascuți și crescuți in medii defavorabile, dar care iși croiesc un drum in viața prin sport.

- RECHIN… Damian Ciprian, omul care a fentat toate instituțiile statului dupa ce a delapidat o suma enorma de la clubul de fotbal FC Vaslui, are o susținere politica masiva. Documentele de la Registrul Comerțului, actele intocmite de lichidator și executori judecatorești, arata unde și-a ascuns acesta…

- Un oficial instalat de Rusia in Ucraina si-a exprimat joi disprețul fata de generalii Moscovei și a sugerat ministrului rus al apararii sa se impuște din cauza eșecurilor din conflictul din Ucraina, intr-o mustrare publica extrem de rara la adresa liderilor de la Kremlin, anunța rador.ro. Fii…

- 12 senatori AUR au votat majorarea salariilor pentru demnitari, alaturi de Coalitia PSD-PNL-UDMR din Senat. Liderul AUR George Simion ii face azi „nenorociti” pe colegii sai si anunta ca deputatii AUR care vor vota majorarile in Camera vor fi exclusi din partid. Omul politic a avut o reactie dura in…

- „Comportamentul actual al lui Putin imi amintește de Hitler, care in ultimele zile ale celui de-al Treilea Reich a forțat tineri și batrani sa intre in Wehrmacht. Ironia destinului: Putin face ceea ce au facut naziștii", a spus Hodges intr-un interviu pentru Bild.Intrebat daca mobilizarea ar putea ajuta…

- Refluxul gastroesofagian este o afecțiune cauzata de conținutul stomacului care se intoarce catre esofag. Astfel, apar anumite simptome care afecteaza calitatea vieții pacientului, dar și anumite complicații. Daca refluxul gastroesofagian se manifesta o data sau de doua ori pe saptamana nu este o problema…

- O noua boala oculara genetica, care este un tip de distrofie maculara, ce cauzeaza pierderea vederii centrale, a fost descoperita prin cercetari genetice și clinice. O noua boala oculara genetica care distruge macula, o mica regiune a retinei sensibile la lumina necesara pentru o vedere centrala agera,…

