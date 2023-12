Ce este rovinieta de o zi care va fi introdusă în 2024 CNAIR anunța noi schimbari din 2024. Va aparea rovinieta de o zi dar și alte categorii de taxe de drum. Prețul acestora va fi influențat de mai multe lucruri. In prima parte a anului, Ministerul Transporturilor a propus noi modificari ale modalitații de calcul a prețului rovinietei. Proiectul de lege prevede ca taxa de drum sa fie influențata de: Perioada de timp pentru care este emisa. Numarul de kilometri parcurși. Norma de poluare. Transportatorii atrag atenția și susțin ca vor exista majorari de pana la 6 ori pentru TIR-uri și camioane, afectand și costul roviniatelor pentru autoturisme. Aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

