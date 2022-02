Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns azi la nivelul halucinant de 3,53% pe an, dupa ce ieri a crescut și dobanda de politica monetara. Consultantul de strategie al BNR, Adrian Vasilescu, ne avertizeaza ca se vor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat astazi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost ieri , conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Din cauza inflației, romani se izbesc de o creștere alarmanta a prețurilor si a facturilor la energie si gaze care sunt de-a dreptul nejustificate. iar cel mai grav lucru care va afecta toata Romania este creșterea benzinei si motorinei la pompa. Si de parca nu ar fi suficient, BNR anunța o creștere…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 3,07% pe an, de la 3,05% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni era…

- BNR a decis majorarea dobanzii cheie atat in octombrie, de la 1,25% pe an la 1,5% pe an, cat si in noiembrie, de la 1,5% pe an la 1,75% pe an, iar evoluția inflației și a indicelui prețurior de consum fac necesara o noua ajustare in creștere.Pe de alta parte, ratele pentru creditele acordate de bancile…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 3,03% pe an, de la 3,01% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni…

- Record pentru ROBOR in prima zi lucratoare din 2022. Indicele care calculeaza costul creditelor in lei la 3 luni a crescut luni la 3,02%, potrivit BNR, cu 50% mai mult decat in urma cu un an. Astfel, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu […]…