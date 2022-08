Serghei Șoigu se lauda cu faptul ca Rusia a folosit de trei ori racheta hipersonica Kinzhal in Ucraina și de fiecare data au avut o ”performanța stralucitoare”. Ministrul Apararii din Rusia a adaugat ca rachetele s-au dovedit eficiente in a lovi ținte de mare valoare in toate cele trei ocazii, descriindu-le ca fiind fara comparație […] The post Ce este racheta hipersonica Kinjal, despre care Serghei Șoigu sustine ca Rusia a folosit-o de 3 ori in razboiul din Ucraina first appeared on Ziarul National .