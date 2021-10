Ce este procesul de intabulare și când trebuie făcut Daca ai cumparat sau ai vandut o casa, cu siguranța termenul de intabulare iți suna deja cunoscut. Ce este procesul de intabulare și cand trebuie facut? In momentul in care cumperi un teren sau un apartament trebuie sa te asiguri ca proprietatea este intabulata. Termenul de intabulare semnifica inscrierea definitiva a unui drept de proprietate sau a unui drept real imobiliar in cartea funciara. Mai exact, intabularea reprezinta demersul prin care un proprietar dovedește ca deține o proprietate. Acest demers se realizeaza efectiv prin inscrierea datelor specifice proprietații imobiliare sau a terenului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

