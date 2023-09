Ministrul de Finante, Marcel Bolos, recunoaște ca exista o ”ingrijorare” la nivelul Comisiei Europene ca anumite masuri de reducere a cheltuielilor publice nu vor fi implementate in totalitate, ținand cont ca 2024 va fi an electroral. ”Noi, pe langa planul de masuri fiscale, in coalitia de guvernare s-a agreat si partea aceasta de reducere a cheltuielilor publice, ceea ce pana la urma este firesc din perspectiva justetii cheltuirii banilor publici. Exista la nivelul Comisiei aceasta ingrijorare, fiind un an electoral anul 2024 si anul acesta, an preelectoral, exista aceasta ingrijorare ca aceste…