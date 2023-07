Stiri pe aceeasi tema

- Ce sa mancam și ce sa evitam in perioadele de canicula. Alimentele care te hidrateaza și iți ajuta corpul sa faca fața In perioadele de canicula, este important sa acorzi atenție alimentației tale pentru a-ți menține hidratarea și a te asigura ca primești substanțele nutritive necesare. Iata cateva…

- Dansul este o activitate fizica care aduce numeroase avantaje atat pentru profesioniști, cat și pentru dansatorii sociali. Dansul este cu siguranța o experiența unica, placuta cu multiple beneficii pentru sanatate.

- Cascatul este deosebit de contagios. Cascam adesea nu doar pentru ca vedem pe altcineva, ci și pentru ca auzim vorbindu-se despre cascat sau doar pentru ca citim acest articol. Pana la sfarșitul lui, sigur vei casca și tu de cateva ori.Dar mai sunt și alte lucruri stranii legate de cascat.1. Cascatul…

- Cel mai indicat este sa fie consumat in stare cruda deoarece componenta sa activa, alcilina, isi pierde proprietatile atunci cand este gatit.Usturoiul crud te poate ajuta in privinta multor afectiuni medicale si este recomandat si de medici.Acesta face minuni si in intarirea sistemului imunitar si ajuta…

- Tine sub control tensiunea arterialaDaca vei consuma des sfecla rosie, atunci arterele se vor largi, iar pulsul se va micsora. In urma studiilor, specialistii au ajuns la concluzia ca sfecla asigura sanatatea sistemului circulator.Reduce colesterolul rau din sangeIn sfecla se gasesc fibre solubile,…

- Daca te numeri printre persoanele care sufera de insomnie și apelezi adesea la somnifere sau alte metode, afla ca poți scapa de aceasta grija printr-o metoda naturala. Foarte eficient și placut la gust, ceaiul de banane ajuta la un somn bun, linistit si chiar sa te trezesti mai odihnit, potrivit specialiștilor. Ceaiul…

- Deputatul Alexandra Huțu: „De Ziua Europei, PSD extinde reprezentarea femeilor in toate funcțiile politice alese” Pentru anul 2023, tema stabilita de Uniunea Europeana pentru a celebra Ziua Europei este „Democrația in acțiune”, iar in aceasta idee Partidul Social Democrat vine sa contribuie și mai mult…