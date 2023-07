Ce este fenomenul Upwelling, care face așa de rece apa din Marea Neagră Turiștii care se afla in prezent la Marea Neagra au remarcat ca apa acesteia este extrem de rece. Doar cei mai curajoși au indraznit sa faca baie. Motivul acestui fenomen neobișnuit este Upwelling-ul, un eveniment destul de rar, in care vantul sufla atat de puternic incat schimba direcția curentului maritim și aduce la suprafața apa foarte rece de la adancimi. La Marea Neagra, vantul a suflat in direcție opusa mișcarii normale a apei din mare. Din cauza rafalelor puternice care au avut loc in aceste zile pe litoral, curenții marini au adus la suprafața apa foarte rece de la adancime, iar temperatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

