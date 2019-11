Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 24 noiembrie, antrenorul principal al FC Petrolul, Flavius Stoican, a implinit 46 de ani, iar astazi, 25 noiembrie, de la ora 18.00, pe arena Ilie Oana, din Ploiești, echipa pe care o pregatește mehedințeanul, FC Petrolul, va primi replica, in ultima etapa a turului ediției 2019-2020, a unei formații…

- In aceasta seara, de la ora 19.30, pe arena Ilie Oana, „lupii” lui Flavius Stoican revin dupa o saptamana in același loc, ulterior partidei de pe 5 noiembrie 2019, cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de care au trecut greu, dar meritat, cu scorul de 1-0. Dupa restanța de-atunci, din runda cu numarul 5,…

- Nu imi dau seama pe cine și de ce o fi suparat FC Petrolul la Comisia Centrala de Arbitri, dar – de la o vreme – echipa „lupilor” are parte numai de arbitraje execrabile. Daca, in campionatul precedent al Ligii a II-a, mai nimic de reproșat, acum, chiar și la meciurile de pe teren propriu [...]

- Deși este dificil de apreciat care echipa sta cel mai bine in ierarhia actuala a campionatului Ligii a II-a de fotbal, de cand cu atatea meciuri amanate, și FC Petrolul avand doua, plus retragerea din intreceri a Daco-Geticii București, care a mai bulversat, la randul sau, clasamentul, unele rezultate…

- Cand ai jucat in optimile Cupei Romaniei, pe „Cluj Arena”, in urma cu doar trei zile, alergand non-stop dupa inscrierea a cat mai multe goluri, pentru a bifa cel mai mare scor, 7-0, din aceasta faza a competiției KO, cand media de varsta a primului „11” contra, in campionat, ASU Poli Timișoara – in…

- Am fost vineri, 25 octombrie 2019, la derbiul turului campionatului Ligii A Prahova, care a opus gazdelor de la CS Petrolul 95 Petrosport pe liderul ierarhiei la zi, CSO Plopeni, o grupare cu pretenții avand deplina acoperire la caștigarea acestei ediții a eșalonului de elita al AJF-ului local. Deși,…

- Cand am auzit prima oara – și mi s-a cerut, firesc, discreție maxima, pe care a trebuit s-o respect – despre posibilitatea revenirii fostului internațional tunisian Younes Hamza la Ploiești și la FC Petrolul, mi-am zis, ca aproape toți aceia care nu cred ca la clubul gazarilor ar putea veni, vreodata,…

- Astazi, 12 octombrie 2019, va rog sa-mi acordați o „dispensa” in seria de texte numai despre Petrolul actual și sa pot scrie astfel despre PETROLUL CEL MARE, campion al Romaniei, participant la meciurile din Cupa Campionilor Europeni, precursoarea actualei Ligi a a Campionilor, și singurul victorios…