Ce este coeficientul de transfer termic al ferestrelor

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali este pe cale sa aduca la FCSB un inlocuitor pentru italianul Andrea Compagno (27 de ani). Dupa ce s-a razgandit și a zis ca Dorin Rotariu nu va evolua ca atacant, Gigi Becali pare ca a gasit un alt varf, care sa-i ia locul lui Andrea Compango, pe care a dat 1,5 milioane de euro in vara lui…

- Ogulcan Caglayan (27 de ani, atacant) a semnat cu Gaziantep. E al 5-lea transfer pe care ultima clasata din Turcia il realizeaza de la revenirea lui Marius Șumudica. Ogulcan Caglayan, oficial la Gaziantep Caglayan a semnat ieri contractul cu Gaziantep și deja a participat la primul antrenament alaturi…

- Constantin Anghelace, fostul președinte al celor de la Dinamo, considera ca suporterii „cainilor” au comis o eroare majora cand au luat decizia de a parasi stadionul fix inainte de startul derby-ului cu Rapid, pierdut cu 0-4. Ex-oficialul dinamovist e de parere ca lipsa galeriei a contribuit la rezultatul…

- Banat Girls și-a asigurat serviciile Claudiei Bistrian, o jucatoare nascuta pe 31 august 1996 și care a jucat atat in competiția interna, cat și in Armenia, Spania și Italia. A facut junioratul la Ripensia Timișoara, și a fost in lotul care in 2009 a caștigat ultimul trofeu al fotbalului feminin timișorean,…

- Baschetbalistul Wendell C. J. Williams Jr. (33 de ani) va evolua in sezonul 2023/2024 pentru Corona Brașov, nou-promovata in Divizia Naționala. Corona Brașov a reușit cea mai spectaculoasa mutare a verii in baschetul romanesc. Wendell C. J. Williams, sportiv cu peste 50 de meciuri in NBA, pentru LA…

- Rapid continua sa se intareasca, reusind sa aduca un nou jucator, pe Claudiu Micovschi, de la Avellino.Claudiu a semnat un contract pentru urmatoarele doua sezoane, cu optiune de prelungire pentru inca un an, anunta site-ul oficial al giulestenilor, conform news.ro “Ma simt foarte onorat si…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a fost prezent, vineri dupa-amiaza, la conferința de prezentare a lui Vlad Chircheș, cel mai important transfer reușit de roș-albaștri in aceasta vara. MM considera ca revenirea fundașului e sinonima cu caștigarea titlului, pe care clubul il așteapta…

- Un nou anunț oficial de la conducerea echipei Știința Explorari Baia Mare. Voleibalistul maghiar David Csanad, care evolueaza pe postul de tragator secund, este nascut in 16 noiembrie 1991, are 1,98 m inalțime și 92 kg. Potrivit clubului baimarean, David Csanad se intoarce dupa patru ani la Știința…