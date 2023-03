Ce emisiune face mai nou Andreea Marin! Puțini și-ar fi închipuit-o în ipostaza asta Andreea Marin face o noua emisiune, insa puțini și-ar fi inchipuit-o ocupandu-se de o producție folclorica. Fosta vedeta de televiziune anunța mandra primul produs media al studioului sau, podcastul ”Vocea Generației” care a fost filmat in casa sa devenita studio și care și poate fi urmarit – nu la o televiziune generalista- ci pe YouTube. Podcastul dedicate muzicii folclorice și produs de fosta ”Zana a surprizelor”, este prima emisiune cu care studioul sau de producție video a realizat-o. ”Creative Hub Voice& Visibility”, afacerea vedetei, are adresa chiar in fosta casa a Andreei Marin, spațiu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

