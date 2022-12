Stiri pe aceeasi tema

- Romanii intentioneaza sa achizitioneze si sa consume in primul rand bere in acest an de sarbatori, 49,3% dintre respondentii unui studiu indicand acest tip de bautura ca fiind prima pe lista lor de bauturi alcoolice. „Desi sarbatorile de iarna sunt asociate la nivel de perceptie mai degraba cu consumul…

- Temperatura in afara casei a scazut considerabil. In zonele in care vantul bate intens, precum pe malul marii, se resimte frigul mult mai tare ca de obicei. In copilaria mea i am vazut pe adultii din jur cum in perioada rece serveau ca si bautura calda favorita vinul fiert. Cand am crescut putin, dupa…

- Romanii sunt disperați. Dupa majorarea tarifelor la gaz și electricitate, se anunța scumpiri și la apa și caldura. Sezonul de iarna din acest an va fi unul cu adevarat dificil, in circumstanțele in care mulți nu știu din ce surse vor reuși sa-și plateasca facturile. Cati bani vor da bucurestenii la…

- Timpul trece și momentul in care reflectoarele se vor aprinde pe scena „Romanii au talent”, sezonul 13 este tot mai aproape. Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete sunt pregatiți sa se așeze la masa juriului și sa aștepte cei mai talentați concurenți, iar Smiley și Pavel Bartoș sa-i incurajeze…

- Romanii au inceput deja sa se bucure de mustul proaspat, iar tentația de a consuma in cantitați mai mari decat ar trebui este mare. Totuși, in cazul acestei bauturi din struguri exista motive de ingrijorare, pentru ca iți poate pune in pericol sanatatea și nu e vorba doar de efectele sale laxative.

- Cea mai consumata bautura vara este berea, iar acesta se va scumpi de la 1 august. Am putea plati chiar si cu 20% in plus pentru o halba rece de bere.De vina ar fi majorarea accizelor la alcool, dar si celelalte scumpiri pe care le au de acoperit producatorii.Acest fapt se datoreaza majorarii accizelor…