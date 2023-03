Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a apelat la ajutorul medicului estetician pentru mai multe proceduri, unele invazive și altele mai simple, Larisa Udila a decis ca a exagerat in privința intervenției de la nivelul buzelor. Influencerița a dezvaluit ca a decis sa-și scoata acidul hialuronic din buze sau cel puțin o parte din…

- Dupa ce ați zugravit, curațarea casei și in special a gresiei sperie multe gospodine. In realitate sunt cateva soluții simple, care va ajuta mult.Gresia poate fi curațat cu usurinta prin urmatorii pași:Indepartarea prafului și a murdariei uscate cu o matura sau o periuta moale.Inmuierea zonei afectate…

- Ca și mainile și picioarele sunt la extremitați ale corpului, adica la distanța de inima, cea care asigura alimentarea diferitelor organe. Iar cand este frig, sangele este dirijat in special spre organele vitale (inima, creier etc.), in defavoarea zonelor periferice ale corpului. Medicii explica de…

- In ultimii ani, noul trend in domeniul beauty in privința dimensiunii buzelor a fost cel al buzelor voluminoase. Tot mai multe femei din intreaga lume viseaza sa aiba buze mai mari, carnoase, precum Angelina Jolie.Insa, exista și numeroase persoane care se tem de intervențiile estetice de acest timp…

- Un workshop dedicat medicilor esteticieni și dermatologi este organizat de catre Sincair Romania, in Targu Mureș, sambata, 14 ianuarie. „MaiLi, gama de acid hialuronic premium, pe baza tehnologiei OxiFree ce ofera un nou standard de calitate și rafinament in tratamentele minim-invazive de estetica faciala.…

- Este cazul sa vii la un consult de oftalmologie? Specializarea oftalmologie este un domeniu medical care se ocupa cu tratarea afectiunilor ochilor si a sistemului vizual. Oftalmologii sunt medici care au specializarea in acest domeniu si care sunt responsabili cu diagnosticarea, tratarea si monitorizarea…

- Psihologii cred ca schimbarea mentalitații este esențiala pentru a deveni un manager de succes. Managerii de succes sunt persoanele care au capacitatea de a se adapta la schimbari, de a motiva și de a se angaja in procesul de invațare continua. Pentru a d

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a susținut luni in conferința de presa ca tot scandalul iscat de lipsa „taxarii doar ca posibilitate” in recent adoptata Ordonanța de urgența privind promovarea energiei regenerabile ar fi pornit de la o prima versiune aflata in dezbatere inițial pe site-ul Ministerului…