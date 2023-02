Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 16 din America Express - Drumul Aurului, de pe 8 februarie 2023, Jean și Dinu Gavril au fost la un pas de eliminare. Cei doi au fost salvați de totemul verde, dupa ce au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor. Hai sa vezi ce mesaj a transmis artistul pe contul de Instagram, la scurt timp de la…

- Dupa un joc de amuleta desfașurat in hațișul junglei și caștigat de cuplul Puya – Melinda, aseara, la America Express, Irina Fodor a acordat ultima imunitate din Mexic. Fericiții caștigatori, care ajung astfel in Guatemala, sunt Catalin Bordea și Nelu Co

- Pentru prima data pe Drumul Aurului in America Express concurenții s-au aventurat in mijlocul junglei, acolo unde au fost nevoiți sa iși foloseasca toate abilitație. Cele trei echipe care au intrat in jocul pentru amuleta au dat tot ce au avut mai bun, insa doar una a obținut avantajul.

- Proba a fost una grea, iar concurenții au intampinat unele situații neplacute, insa a venit momentul in care Irina Fodor a anunțat cine a caștigat amuleta la America Express. Cum au reacționat concurenții.

- In ediția din aceasta seara de la America Express, s-a dat marea „batalie” pentru cea de-a doua amuleta. Primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor au intrat in aceasta cursa, care a dat startul unor posibile rivalitați.

- Bruja și Pufeh este echipa care a ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor, in timpul cursei pentru ultima șansa de la America Express. Cei doi au fost la un pas de eliminare, insa au fost salvați de totemul verde din cutia Doinei Teodoru și a lui Catalin Scarlatescu pe care au caștigat-o odata cu imunitatea.

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Larisa Iordache și Diana Bulimar, Catalin Bordea și Nelu Cortea sunt cele trei echipe care s-au calificat la al doilea joc de amuleta din America Express - Drumul Aurului, difuzat pe 17 ianuarie 2023. Iata ce pereche de vedete a caștigat marele avantaj.

- Cele 9 perechi de vedete au „luptat” cu toate armele pentru a caștiga prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului. Echipele au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, iar doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și vacanța.