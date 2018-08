Ce drepturi si obligatii au elevii si profesorii in anul scolar 2018-2019

Stiri pe aceeasi tema

- „Care sunt problemele cu care te confrunți zilnic ca elev? Iți sunt respectate drepturile stipulate in Statutul Elevului? Poate nu stiai, dar, anual, consiliile judetene ale elevilor au obligatia de a realiza un raport in care sa ilustreze situatia implementarii Statutului Elevului in judetele…

- Elevii care acum au terminat clasa a V-a vor susține la sfarșitul gimnaziului Evaluarea Naționala și la o limba straina, la informatica, la competențe civice și sociale și la științe, așa cum prevede legea din 2011, conform hotnews.ro. "In baza prevederilor art. 361 alin. (3) lit. b din…

- Executivul Primariei Targoviste, mai exact primarul Cristian Stan, a initiat si propus spre aprobarea Consiliului Local un proiect de hotarare privind premierea elevilor care obtin cele mai bune rezultate la examenele de Evaluare Nationala si Bacalaureat, precum si a elevilor cu rezultate bune la olimpiadele…

- Inscrierea pentru clasele de invatamant profesional din anul scolar 2018 - 2019 incepe, vineri, fiind puse la dispozitia elevilor peste 38.000 de locuri. In 19 iunie vor fi publicate listele cu elevii inscrisi, iar in zilele de 21 si 22 iunie vor fi sustinute probele eliminatorii la calificarile…

- Ministerul Educației a emis un Ordin pentru modificarea acordarii burselor elevilor din invațamantul preuniversitar. Noua reglementare prevede faptul ca ”pot pastra bursa elevii promovati si care au obtinut nota 10 (zece) sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare”, dar si ca ”bursele de ajutor…

- In ședința de joi, 24 mai 2018, la propunerea Primarului Municipiului Deva, Nicolae-Florin Oancea, Consiliul Local al Municipiului Deva a aprobat finanțarea sumelor necesare pentru bursele aferente anului școlar 2017-2018, pentru elevii de la școlile de pe raza municipiului Deva. La solicitarea…

- În pauza dinaintea celei de-a doua ora, copiii alearga prin curtea școlii. Vântul bate puternic, îi lovește peste fețele catifelate, dar nu par sa bage de seama. Joaca în cele câteva minute de pauza este mult mai importanta. Profesorii îi supravegheaza, zgribuliți.…