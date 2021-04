Oana Lis trece prin momente grele in viața ei. Dupa ce recent a incetat din viața tatal acesteia, aflam ca nici Viorel Lis nu este bine deloc. Ajuns la 77 de ani, fostul edil al Capitalei are mari probleme de sanatate, acesta refuzand o intervenție chirurgicala importanta. Oana Lis ingrijorata pentru starea de sanatate a […] The post Ce drama pentru Oana Lis. In ce stare se afla Viorel Lis, informații de ultima ora appeared first on IMPACT .