- Cu toate ca mai este pana cand vor ieși din competiție, Hatice și Mihai de la Mireasa au deja planuri mari pentru cand vor parasi casa. De curand, cei doi au vorbit despre acest subiect, asta pentru ca Hatice și-ar fi dorit ca prima data sa faca nunta și apoi sa iși construiasca impreuna o casa.

- Ediția din data de 24 mai 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7. Dani și Daiana au trecut prin emoția unica din viața lor, chiar la malul marii. Iata ce și-au spus, dar și ce au facut dupa cererea in casatorie.

- Hatice și Mihai par sa se gandeasca deja la viitor. Cei doi au fost surprinși in timp ce vorbeau despre casatorie și copii. Concurenții iau in calcul varianta in care vor face marele pas in marea finala.

- Dima a stat de vorba cu Dani și Daiana, marturisind ca se așteapta ca vinerea viitoare sa fie eliminat. Concurentul ar putea pleca acasa alaturi de Sabrina, asta daca primește puține voturi din partea publicului. In cursa sunt și Andrei, impreuna cu Simona.

- Dupa ce s-au desparțit, iar Antonio a avut o relație cu Giulia, se pare ca dragostea este mai puternica. Intre foștii iubiți a avut loc un sarut pasional ce a fost intens discutat in timpul emisiunii.

- Dupa ce, in ultimele zile, intre Dani și Daiana au existat mai multe neințelegeri, sora concurentului a venit in casa Mireasa. Ali le-a dat cateva sfaturi celor doi și a spus ce parere are despre iubita fratelui sau.

- Dupa ce, in urma cu doua zile, Hatice și Roberto și-au aruncat cuvinte grele in timpul unui task, cei doi au trecut prin alte momente tensionate. Concurentul este de parere ca Hatice are o influența negativa asupra lui Mihai, ca urmare a implicarii lor in tot mai multe conflicte.

- Sora lui Dani a intrat in platoul emisiunii Mireasa in emisia live de pe 30 martie 2023. Dani și Daiana au avut parte de clipe tensionate cand au fost pedepsiți și nu au avut voie sa interacționeze.