Te-ai intrebat vreodata ce diferențe exista intre drumurile expres și autostrada? In primul rand trebuie sa știi ca in Romania, pana in prezent nu exista niciun drum espres. Conform definiției, un drum express este o sosea cu patru benzi pe care sensul de mers poate fi alternat in functie de dimensiunile traficului auto. De cealalta parte, o autostrada presupune cel putin doua benzi pe sens, benzi de urgenta, precum si spatii de demarcare pe mijloc, iar schimbarea direcției de mers poate fi posibila doar cand exista poduri amenajate in acest sens. Ce diferențe exista intre drumurile expres și…