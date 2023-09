Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oameni au fost uciși și zeci raniți cand o racheta rusa a lovit o piața centrala din orașul Cernihiv, din nordul Ucrainei, a anunțat sambata Ministerul de Interne, potrivit Reuters. Serviciul prezidențial al Ucrainei a publicat un videoclip cu ceea ce pare a fi Teatrului Muzical-Dramatic din…

- Deputatul Yurii Aristov, lider al partidului lui Volodimir Zelenski, Servitorii Poporului, a demisionat din funcție și este investigat de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Acesta a plecat in luna iulie in vacanța cu familia la un hotel de cinci stele in Maldive. A fost o „tradare” in timpul razboiului,…

- Experții de la Buletinul oamenilor de știința din domeniul atomic, organizație non-guvernamentala din Statele Unite, au anunțat ca ”Ceasul Sfarșitului Lumii" arata 90 de secunde pana la miezul nopții, momentul in care se presupune ca omenirea va disparea. "Modificarea ceasului s-a facut in special din…

- Miliardarul republican Donald Trump anunta, intr-un interviu acordat in weekend postului Fox News, ca va opri Razboiul din Ucraina in 24 de ore, asa cum sustine de mai multe saptamani, in cazul in care se va intoarce la Casa Alba, in 2024 si isi prezinta strategia in acest sens - raportul de forta.…

- Un sfert de milion de oameni au primit dispoziție de evacuare in China și Vietnam din cauza unui taifun puternic care amenința zonele sudice de coasta ale ambelor țari, informeaza Rador.Talim, al patrulea taifun de anul acesta, a lovit provincia chineza Guangdong cu rafale de vant de aproape 140…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat, intr-o publicatie guvernamentala de la Moscova, ca actuala confruntare cu Occidentul va dura „decenii”, iar conflictul cu Ucraina ar putea deveni „permanent”, transmite Reuters . Considerat in trecut de occidentali un liberal, adept al modernizarii,…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anuntat marti ca a arestat un grup de fosti lucratori in domeniul industriei de aparare ruse, suspectati ca ar fi furnizat Ucrainei informatii militare sensibile si ca ar fi planuit actiuni de sabotaj, informeaza Reuters.

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Potrivit…