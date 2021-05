Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul din Carolina de Nord, SUA, Roy Cooper, l-a grațiat pe un barbat care a fost condamnat in mod greșit pentru crima și incendiere in 1995, potrivit unui comunicat de presa al biroului guvernatorului, relateaza Digi24. Darryl Anthony Howard poate depune acum o cerere de despagubire pentru anii…

- Bernie Madoff, un broker din SUA condamnat pentru orchestrarea unei masive scheme de fraudare Ponzi, a murit in inchisoare, la varsta de 82 de ani, conform agentiei Associated Press. Bernie Madoff a decedat miercuri dimineata, in Centrul Medical Penitenciar Butner, situat in statul Carolina de Nord.…

- Instanța il obliga pe Sere Anderson, ucigașul tanarului de 28 de ani, crima care a avut loc in data de 28 august 2020, in centrul municipiului Satu Mare, la plata unor daune in valoare de 480.000 de euro, familiei victimei. „Admite actiunea civila alaturata procesului penal si pe cale de consecinta,…

- La 17 martie, autoritatile malaeziene "au comis o crima de neiertat, livrand cu forta a unui cetatean nevinovat (nord-coreean) catre Statele Unite", potrivit KCNA.In consecinta, ministerul nord-coreean "anunta prin prezenta intreruperea totala a relatiile sale diplomatice cu Malaezia" din cauza acestui…

- Un ucrainean a avut o idee de-a dreptul nastrusnica, nemultumit de cum autoritatile au facut deszapezirea in satul sau.Omul a sunat la politie si a raportat o crima pe care nu a comis-o, spunandu-le acestora ca se ajunge greu la el si ar fi bine sa ia si un plug.

- Inventatorul danez acuzat de asasinarea unei jurnaliste suedeze pe submarinul lui artizanal, Peter Madsen, a fost condamnat marti la aproape doi ani de inchisoare pentru o tentativa de evadare din penitenciarul unde este inchis pe viata, transmite dpa, potrivit Agerpres.

- Compania Google a acceptat sa plateasca un total de 3,8 milioane de dolari, dupa ce a fost acuzata de discriminare impotriva femeilor si a asiaticilor, a anuntat luni Departamentul pentru munca din SUA, relateaza dpa, Reuters si AFP, citate de Agerpres.