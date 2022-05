Ce descântece împotriva deochiuluii foloseasu bătrânii asupra asupra celor deocheați Ce descantece impotriva deochiuluii foloseasu batranii asupra asupra celor deocheați. Inca din cele mai vechi timpuri, batranii spuneau ca deochiul poate aduce mari probleme unei persoane. In general, acesta se manifesta fie prin dureri de cap, fie prin febra, dar și prin cascat continuu. El poate fi intenționat sau neintenționat, in funcție de caz, insa exista mai multe trucuri pe care batranii le foloseau de-a lungul timpului. Ce descantece impotriva deochiuluii foloseasu batranii asupra asupra celor deocheați Unul dintre ele este firul roșu, care trebuia purtat la mana. Se spunea ca acesta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

