- Cristian Cioaca avea o șansa sa iasa mai devreme din inchisoare, dar și-a irosit-o pentru ca si-a retras contestația in anulare. Este vorba despre constestatia facuta de Cioaca in dosarul in care a fost condamnat pentru spargerea mailului fostei sotii, Elodia Ghinescu, transmite antena3.ro. Cristian…

- Oana Zavoranu a avut parte un nou proces in aceasta dimineața. Avocata vedetei a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar din sala de judecata. Ce s-a intamplat la Curtea de Apel.

- Scumpirile de la noi din țara au afectat mai multe persoane, iar Mihai Traistariu a luat o decizie radicala pentru a face fața cheltuielilor. Artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a facut un imprumut bancar pentru a acoperi cheltuielile.

- Cea mai recenta permisie pe care a primit-o Cristian Cioaca a ridicat multe semne de intrebare, chiar și pentru avocata familiei Elodiei Ghinescu. Reprezentantul legal susține ca lasarea lui in libertate temporara, deși a ispașit doar jumatate din pedeapsa, demonstreaza ca are parte de un „regim preferențial”.

- Cristian Cioaca, polițistul condamnat ca și-ar fi ucis soția, pe avocata Elodia Ghinescu, a ieșit din inchisoare, potrivit unor surse citate de Antena 3, care dezvaluie ca el beneficiaza de un alt regim fața de alte persoane deținute. Polițistul care a ucis-o pe Elodia Ghinescu este permisie pana…

- Cristian Cioaca, fostul polițist acuzat de uciderea soției sale, Elodia Ghinescu, a ieșit din inchisoare, pentru 24 de ore, anunța click.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Cristian Cioaca se afla in libertate, potrivit Antena 3. Polițistul condamnat pentru uciderea soției lui, avocata Elodia Ghinescu, a ieșit din inchisoare pentru 24 de ore, acesta aflandu-se in permisie.

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au logodit in biserica, la sfarșitul lunii iulie. Acum, cei doi au luat o decizie importanta pentru viitorul lor ca familie. Intr-un interviu la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a dezvaluit ce planuri are, dar și ce se intampla cu baiețelul logodnicului ei. Adriana…