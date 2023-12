Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de inot a Romaniei, formata din David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely și Patrick Dinu, a obținut o poziție onorabila, clasandu-se pe locul al șaptelea in finala probei masculine de ștafeta 4x50 m liber.

- Azi au inceput Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni, cea mai importanta competiție de inot din Europa din 2023. Iar David Popovici a concurat chiar in prima zi. Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni au doua reuniuni, cea de dimineața in care se desfașoara seriile incepand…

- Romania, in componenta David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, s-a calificat in finala probei masculine de stafeta 4×50 m liber, marti dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni. Tricolorii au fost cronometrati…

- David Popovici a mai cucerit inca doua medalii la Campionatele Nationale in bazin scurt, care se desfașoara in aceste zile la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni. Popovici a castigat aurul in proba de stafeta combinata 4×50 m mixt, alaturi de Aissia Claudia Prisecariu, Alecsia Maria Tenciu si Dragos…

- David Popovici (19 ani) a parcurs cele opt lungimi de bazin in 1:47,16 și va porni de pe culoarul al patrulea in finala care se va disputa in aceasta seara de la ora dupa ora 18:00. In ultimul act va fi prezent și Vlad Stancu, el calificandu-se cu a treia performanța (1:49, 25). David Popovici a inceput…

- David Popovici a castigat proba de 100 m liber la Nationalele de natație in bazin scurt. Sportivul roman David Popovici ( CS Dinamo ) a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri), gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni. Popovici a…

- Finlanda a informat Rusia cu privire la ancheta sa cu privire la deteriorarea pe 7 octombrie a gazoductului submarin Balticconnector dintre Estonia și Finlanda, a declarat miercuri ministrul finlandez de externe, scrie news.yahoo.com.Ministrul de Externe Elina Valtonen a declarat intr-o conferința…

- Finlanda va inchide incepand de sambata frontierele pentru autoturismele inmatriculate in Rusia, luand aceeași masura ca și statele baltice (Lituania, Letonia și Estonia), care au implementat deja aceasta decizie in conformitate cu instrucțiunile emise saptamana trecuta de Comisia Europeana. Interdicția…