Ce cred conspiraționiștii despre incendiile din Canada: „Teroriști” Imediat dupa izbucnirea incendiilor devastatoare din Canada, internetul s-a umplut de teorii ale conspirației care privesc cauza declanșarii acestora. Iata ce cred oamenii! Una dintre cele mai des intalnita teorie a conspirației zice ca incendiile au fost declansate in mod intentionat de catre ecologisti, relateaza AFP. „Pariez ca o buna parte din incendiile de padure au fost declansate de teroristi verzi pentru a da un impuls campaniei lor de schimbari climatice”, a declarat populistul Maxime Bernier, fost ministru de Externe al Canadei, devenit lider al unui partid de extrema dreapta, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

