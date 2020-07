Stiri pe aceeasi tema

- Latifundiarul din Pipera, George Becali, a vorbit, marți seara, la Romania TV, despre purtarea maștii, dar și despre testele de COVID, pe care le-a facut la clinica sa."La mine este altceva, daca eu merg la Sfanta Liturghie si la Sfantul Maslu nu are cum sa fie niciun fel de microb de COVID.…

- Actorul american Tom Hanks, care s-a vindecat de Covid-19, a declarat ca nu are „prea mult respect“ pentru persoanele care refuza sa puna in practica masurile de precautie, precum purtarea unei masti in spatii publice.

- A fost inventata masca ce poate distruge coronavirusul prin intermediul caldurii generate de curentul electric de la un incarcator de telefon mobil. Cercetatorii din Israel arata ca procesul de dezinfectare dureaza aproximativ 30 de minute.

- A fost inventata masca ce poate distruge coronavirusul prin intermediul caldurii generate de curentul electric de la un incarcator de telefon mobil. Cercetatorii din Israel arata ca procesul de dezinfectare dureaza aproximativ 30 de minute.

- Noul tip de masca este capabil sa ofere o protecție fiabila impotriva coronavirusului, spun cercetatorii de la Technion, un institut universitar și de cercetare din Haifa specializat in știința și tehnologie. El a fost conceput in contextul unei nevoi urgente de maști, mai ales pentru echipele medicale…

- In cadrul experimentului s-au folosit doua tipuri de masti, una chirurgicala, cealalta textila. Acestea au stat 15 minute intr-un cuptor cu microunde. Atentie pentru cei care doresc sa isi sterilizeze, totusi, mastile, sa scoata firul metalic.

- Donald Trump si vicepresedintele Mike Pence se cred imuni la coronavirus si refuza carantina, dupa ce tot mai multi apropiati din administratie au fost infectati. Atit liderul american, cit si subalternii sai continua sa nu poarte echipamente de protectie, chiar daca este vorba de deplasari si contacte…

- Cunoscut ca (52768) 1998 OR2, corpul ceresc se va apropia pana la 6,2 milioane de kilometri de Pamant, de 16 ori distanta dintre planeta noastra si Luna. Observatorul Arecibo din Puerto Rico urmareste asteroidul pe masura ce se apropie, dupa ce NASA l-a detectat prima data in 1998. Citeste…