Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul ”minte” atunci cand acuza Washingtonul ca se afla in spatele unui presupus atac cu drone ucrainean, a declarat joi un purtator de cuvant al Casei Albe, informeaza AFP. „Nu avem nicio legatura cu aceasta afacere”, a declarat la MSNBC purtatorul de cuvant al Consiliului pentru securitate nationale…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca documentatia de atribuire pentru modernizarea statiei Sinaia a fost transmisa in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), in vederea verificarii si validarii, pentru achizitia publica a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si…

- Suntem in ziua 433 a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Peste 20.000 de soldati rusi au fost ucisi in luptele din Ucraina din decembrie, potrivit estimarilor SUA. Alti 80.000 au fost raniti, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate, John Kirby, citand informatii…

- REȘIȚA – A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru legatura rutiera de 6,7 km intre DN58 și DN58B. Concret, este vorba despre legatura intre Km 7 și Moniom, din care se va desprinde drumul de 786 m spre zona Banila, de asemenea inclus in studiul aprobat in recenta ședința de consiliu local! Intersecțiile…

- Rusia a desfasurat din trei nave de lupta in Marea Neagra in a doua zi de Paste, incarcate cu rachete Kalibr, raporteaza serviciul de presa al Fortelor Navale Militare ale Fortelor Armate ale Ucrainei. Incepand de luni dimineata, 17 aprilie, Rusia a desfasurat trei nave incarcate cu rachete "Kalibr"…

- Saisprezece civili au fost ucisi, iar alti 59 au fost raniti in bombardamente rusesti care au vizat opt regiuni in Ucraina, anunta sambata armata ucraineana, relateaza CNN.In total „119 asezari au fost bombardate cu diverse arme, inclusiv mortiere, tancuri, artilerie, lansatoare multiple de rachetade,…

- CFR Calatori anunța ca, incepand de duminica, 26 martie 2023, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulația se va efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor.…

- Ministerul Transporturilor a finalizat masuratorile pe sectorul de Dunare de pe Brațul Chilia, precizeaza Sorin Grindeanu. Pentru a nu mai exista interpretari eronate privind situația masuratorilor solicitate pentru Brațul Chilia și pentru Canalul Bastroe, Sorin Grindeanu precizeaza ca experții Ministerului…