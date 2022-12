Stiri pe aceeasi tema

- Sursa citata mai precizeaza ca, desi dupa primele verificari s-a constatat ca plicurile nu contin material exploziv, potrivit procedurii, acestea vor fi analizate in laboratoare specializate, pentru a fi eliminate toate suspiciunile privitoare la posibile substante ce ar putea fi prezente. Autoritatile…

- Plicurile care au fost ridicate, marti, de la Ambasada Ucrainei din Bucuresti nu contin material exploziv, informeaza Serviciul Roman de Informatii (SRI). SRI precizeaza ca la ora 10,50 echipele sale pirotehnice au fost solicitate la sediul Ambasadei Ucrainei in urma unui apel la numarul unic de urgenta…

- A fost alerta la Ambasada Ucrainei din Bucuresti unde au ajuns prin posta doua plicuri suspecte. Dupa ce le-au verificat reprezentantii SRI au anuntat ca inauntru nu era explozibil. Ambasadele Ucrainei din alte tari, au primit insa scrisori, ori colete, patate de sange sau care contineau ochi de animale,…

- Plicurile care au fost ridicate, marti, de la Ambasada Ucrainei din Bucuresti nu contin material exploziv, informeaza Serviciul Roman de Informatii (SRI). SRI precizeaza ca la ora 10,50 echipele sale pirotehnice au fost solicitate la sediul Ambasadei Ucrainei in urma unui apel la numarul unic de urgenta…

- Plicurile suspecte primite marți la Ambasada Ucrainei nu conțin material exploziv, anunța SRI intr-un comunicat de presa. Ambasada Ucrainei la București a primit doua plicuri suspecte, marți, iar pirotehniștii fac verificari. Potrivit surselor G4Media.ro, este vorba despre doua plicuri care ar fi fost…

- Politistii din Bucuresti, precum si ofiterii Serviciului Roman de Informatii, intervin la Ambasada Ucrainei din Bucuresti, dupa ce diplomatii ucraineni ar fi primit, prin posta, doua plicuri suspecte, la fel ca cel care a explodat in Spania. Citește și: Șoferul unei ambulanțe, injunghiat in casa unui…

- Un ofițer de securitate de la ambasada Ucrainei din Madrid a fost ranit cand a deschis o scrisoare-bomba adresata ambasadorului miercuri (30 noiembrie), iar Kievul a ordonat consolidarea securitații la toate reprezentanțele sale din strainatate. Scrisoarea care a sosit prin poșta obișnuita și nu a fost…

- Presedintele Georgiei va fi primit marti, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis, cu ocazia vizitei oficiale pe care o efectueaza in tara noastra, informeaza Agerpres. Vizita presedintelui Salome Zourabichvili la Bucuresti are loc in context aniversar, anul acesta Romania si Georgia marcand…