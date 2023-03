Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Mondiala a Rinichiului se celebreaza in fiecare an in a doua zi de joi din luna martie, iar medicii transmit la nivel global un indemn oamenilor sa incerce un stil de viața mai sanatos. Cu ocazia celebrarii aceste zile, specialiștii au recomandat opt „reguli de aur” pentru a avea un stil de viața…

- Iata ce se poate intampla in organism timp de o ora dupa ce ai consumat un hamburger, caci despre acest aliment este vorba. Cat despre digerarea lui, aceasta se face abia in 3 zile. Dupa primele 10 minuteHamburgerul cu cașcaval conține 540 de calorii, numarul acestora variind insa in funcție de restaurantul…

- Știați ca din 1 februarie firmele pot oferi angajaților abonamente la baze sportive, scutite de impozite? Odata cu promulgarea Legii 34/2023, societațile pot acorda angajaților abonamente la salile de fitness/bazele sportive in limita a 400Euro pe an. Astfel, angajatorii sunt scutiți de la plata CAS,…

- Prințesa Diana se bucura de beneficiile unui fruct puțin cunoscut in Romania. Darren McGrady, bucatarul ei, a dezvaluit ca era preferatul fostei soții a Regelui Charles al III-lea și ajungea sa manance un bol plin uneori.

- Acest document, a afirmat Anca Alexandrescu, dovedește ca AVAS monitoriza contractul de privatizare Petrom și știa exact ce conține. Document bomba prezentat marți seara in emisiunea Culisele Statului Paralel. In ciuda informațiilor potrivit carora contractul de privatizare al Petrom a fost secretizat…

- Dintre toate grupurile de alimente analizate, cercetatorii de la Harvard au descoperit ca verdeața (spanacul, salata verde, kale) au fost asociate cu cel mai mare grad de protecție impotriva bolilor cronice. Mai exact, o porție pe zi reduce cu 20% riscul de infarct și accident vascular cerebral, scrie…

- Vitamina C ajuta organismul sa mențina țesuturile sanatoase, intarește sistemul imunitar și ajuta la absorbția fierului. Vitamina C este considerata un aliat puternic in cazul in care apar primele semne ale unei raceli. Doza zilnica recomandata de vitamina C, este 90 mg pentru barbați și 75 mg pentru…

- In prima zi a anului facem bilanțul anului care a trecut și ne proiectam cele mai bune intenții pentru o viața mai sanatoasa și mai prospera, in anul care incepe. Sa fii sanatos este extrem de important, de aceea trebuie sa faci tot ceea ce-ți sta in putere ca sa previi anumite afecțiuni. Medicii…