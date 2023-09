Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry se va intoarce la inceputul lunii septembrie in Marea Britanie, chiar in perioada in care se implinește un an de la moartea reginei. Ducele de Sussex nu a fost invitat la ceremonia de comemorare a Reginei Elisabeta.

- Justitia britanica a decis ca prințul Harry poate deschide un proces impotriva tabloidului The Sun, pe care il acuza de colectare ilegala de informatii private. Ducele de Sussex susține ca nu a putut deschide mai devreme acest proces din cauza unui „acord secret” incheiat intre fratele sau mai mare…

- Dupa cinci ani de casatorie, circula zvonuri ca Prințul Harry și Meghan se vor desparți. La inceputul acestei saptamani, RadarOnline a aratat ca Ducele și Ducesa de Sussex iși petrec timp separat pentru a-și vindeca și a-și reconstrui relația. „Incearca sa-și dea seama ce s-a intamplat intre ei. Harry…

- Prințul Harry și Meghan Markle inregistreaza pierderi dupa pierderi. Ducii de Sussex s-au vazut acum nevoiți sa iși impacheteze toate lucrurile de la Frogmore, la trei luni de la ultimatumul Regelui Charles.Casuța fusese inițial un cadou pentru cuplu de la bunica lui Harry, regretata Regina Elisabeta…

- Prințul Harry și Meghan Markle inregistreaza pierderi dupa pierderi. Ducii de Sussex s-au vazut acum nevoiți sa iși impacheteze toate lucrurile de la Frogmore, la trei luni de la ultimatumul Regelui Charles.Casuța fusese inițial un cadou pentru cuplu de la bunica lui Harry, regretata Regina Elisabeta…

- Prințul Harry este pe cale sa piarda un rol regal important dupa ce a fost evacuat din cabana Frogmore, a dezvaluit un expert.Ducele și ducesa de Sussex au returnat astazi cheile regelui Charles - la șase luni dupa ce au primit avizul de evacuare, noteaza TheSun. CITESTE SI Liderii europeni se…