Stiri pe aceeasi tema

- Programul de inzestrare a Armatei trebuie sa genereze o relansare a industriei de aparare din Romania, atat prin firme autohtone, cat si prin firme partenere, a spus marti prim-ministrul Ludovic Orban. "Astazi se inaugureaza oficial lucrarile pentru realizarea unei investitii intr-o capacitate de productie…

- Cu 101 ani in urma, la 3 August 1919, Armata Romana a intrat in Timisoara, la cateva zile dupa instalarea administrației romanești, consfințind astfel unirea Banatului cu patria mama – Romania! Evenimentul a coincis cu ocuparea Budapestei de catre armata romana și alungarea regimului comunist…

- Un studiu recent, realizat de Gensler Research Institute, arata ca doar un angajat din opt si-ar dori sa continue sa lucreze exclusiv de acasa. 74% spun ca isi doresc sa revina la birou pentru socializare, iar mai mult de jumatate spun ca lucrul in echipa si colaborarea pe anumite proiecte sunt dificile…

- In cursul dimineții de astazi, 8 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 18 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1817. In intervalul 07.07.2020 (10:00) – 08.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 18 decese (6 barbați și 12 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…

- Zona pietonala din centrul Iasului este extinsa in weekenduri. Strada I.C. Bratianu (pana la str. Agatha Barsescu) si bulevardul Stefan cel Mare (pana la Casa Modei) sunt inchise circulatiei rutiere. Producatorii locali participa acolo la „Piata verde de weekend". Circa 15 de producatori locali expun…

- Romania a importat 118.525 de tone de carne si organe comestibile in primul trimestru din acest an, in crestere cu 7,4%, fata de perioada similara din 2019, iar valoarea acestor importuri s-a majorat cu 43%, pana la 257,35 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata…

