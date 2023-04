Ce caută românii pe Google înainte de Paște! Cele mai populare ”search”-uri Ce search-uri au dat romanii pe Google inainte de Paște! An de an, in dorința de a imbunatați masa de Inviere ori de a diversifica, mulți cauta ajutor pe popularul motor de internet Google. Deși pare ridicol, pe langa ideile de rețete populare in acesta perioada, se cauta intens formule de urari de Paște! Cu mult inaintea Saptamanii Mari, in funcție de zona geografica, romanii apeleaza la Google, pentru a afla cand se vopsesc oualele, starea vremii, ori sunt interesați de rețete speciale (pasca, prajituri ori cozonac, fripturi de miel) cu care sa-și impresioneze invitații. Internetul a fost asaltat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Noaptea de Inviere si de Paste credincioșii vor aprinde lumanari sau candele in locuinte. Pentru ca aceste sarbatori sa fie petrecute fara incidente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Nicolae Iorga” al Judetului Botoșani recomanda respectarea urmatoarelor masuri de aparare impotriva incendiilor:

- Concerte de pricesne, folclor, filme cu teme biblice sau emisiuni ce scot in evidenta bogatia preparatelor gastronomice si a traditiilor romanesti de Pasti, precum si programe umoristice si de divertisment fac parte din oferta TVR 1 a acestor zile. La TVR 2, vor fi documentare tematice, filme artistice,…

- Perioada Sarbatorilor de Pasti impune o serie de modificari in programul municipalitatii si al societatilor furnizoare de servicii publice. Astfel, conform reglementarilor legale, Primaria Municipiului Iasi nu va asigura program de lucru intre 14 si 17 aprilie, insa va asigura permanenta prin directiile,…

- In acest an, bugetul romanilor care iși fac cumparaturile de Paște, apeland la magazinele online, pornește de la 750 de lei și poate depași in medie 1.000 de lei. Pe langa produsele tradiționale, romanii comanda și multe verdețuri. Romanii au inceput sa comande produsele preferate de Paște 2023 chiar…

- Sambata, 15 aprilie, Loteria Romana organizeaza Trageriel speciale Loto ale sarbatorilor de Pasti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6 49, Joker si Loto 5 40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Tragerile loto se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii…

- O rețeta speciala a lui Chef Florin Dumitrescu face furori de Paște. Preparatul, inspirat din colecția regretatului Radu Anton Roman, va fi, fara doar și poate, vedeta mesei. Rețeta speciala a lui Chef Florin Dumitrescu pentru masa de Paște A inceput numaratoarea inversa pana la Paște 2023, iar gospodinele…

- Sarbatoare de Pași din acest an se anunța mai scumpa ca niciodata, dupa ce prețurile alimentelor au crescut alarmant. Dupa ce prețul mielului tradițional a crescut, romanii trebuie sa afle cat sunt nevoiți sa plateasca pentru un cozonac, daca vor sa il aiba pe masa.

- Vanzarile la medicamentele eliberate fara reteta (OTC) au ajuns la 6,7 miliarde de lei (circa 1,4 miliarde de euro) in 2022, in crestere cu 23% fata de anul precedent, potrivit datelor companiei de cercetare de piata Cegedim.