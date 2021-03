Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Cadou deosebit cu ocazia zilei de naștere a cunoscutului Liviu Varciu: A gustat produsele tradiționale oferite de Camara Moțului Cu ocazia zilei de naștere, Liviu Varciu, a avut deosebita ocazie de a gusta produsele realizate de Camara Moțului, o afacere locala din inima Țarii Moților, in stațiunea…

- Liviu Varciu este astazi in culmea fericirii. Celebrul concurent de la Te cunosc de undeva schimba prefixul, implinind frumoasa varsta de 40 de ani. Și cum o astfel de zi nu aveam cum sa treaca oricum, frumoasa lui partenera de viața i-a inseninat dimineața inca de la primele ore! Iata prin ce cadou…

- A împlinit 24 de ani, dar ziua de naștere a prins-o la turneul de la Dubai, acolo unde a ajuns pâna în optimi. Belinda Bencic le-a aratat fanilor de pe Instagram surpriza pe care a primit-o din partea iubitului. Martin Hromkovic (prietenul și preparatorul fizic al sportivei)…

- Liviu Varciu a reușit sa o ia pe mama copiilor sai prin surprindere! Pus pe șotii, faimosul concurent de la „Te cunosc de undeva” i-a oferit Andei Calin un cadou inedit, in numele iubirii. Iata prin gest ce a lasat-o celebrul cantareț pe partenera lui cu gura cascata. Tu te-ai fi așteptat la asta?

- Ghinioanele par sa se țina scai de Liviu Varciu! Nici bine nu am pașit in Noul An, ca fostul concurent de la Asia Express a avut parte de lovitura dupa lovitura. Dupa ce iubitul Andei Calin a pierdut cheile de la mașina, iar oamenii legii i-au luat talonul pe motiv ca ar fi fost ITP-ul expirat, cantarețul…

- Regele thailandez Maha Vajiralongkorn si concubina sa oficiala au imbracat marti tinute asortate in timpul celebrarilor dedicate zilei acesteia de nastere, pe fondul zvonurilor privind o inaltare a acesteia in rang, informeaza DPA. Sineenatra Wongvajirabhakdi si Vajiralongkorn au purtat amandoi…

- Fara doar și poate Gabi Badalau este un barbat extrem de romantic și spunem asta pentru ca Bianca Dragușanu a primit un cadou de zile mari, direct pe plaja. Ulterior, dupa ce s-a bucurat de ceea ce a primit, blonda s-a laudat și pe internet cu traiul pe care-l duce.

- Joi, 7 ianuarie, in urma activitaților desfașurate de organele de cercetare penala, din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag, s-a luat masura reținerii pentru 24 ore, fața de un barbat de 44 de ani din Breb. Acesta nu a respectat interdicțiile care i-au fost impuse prin ordinul de protecție…