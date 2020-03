Stiri pe aceeasi tema

- Și-ar fi dorit ca astazi, de Dragobete, logodnicul ei sa fie langa ea, insa, acest lucru nu a fost posibil. Totuși, in ciuda faptului ca se afla in spatele gratiilor… Liviu Dragnea nu a uitat de Irina Tanase. Fostul politician i-a trimis acesteia un aranjament floral, in forma de inima, cu trandafiri…

- Cel mai nou reality show ce ii are ca protagonisti pe Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf revine duminica, de la 19:45, la Antena Stars cu un nou episod in care telespectatorii vor putea urmari imagini in exclusivitate de la petrecerea organizata in Dubai de ziua de nastere a Anamariei.

- Vladuța Lupau, noul fenomen de pe Youtube care a facut furori printre tinerii din Ardeal, este maritata cu Adrian Rus, jucator la CFR Cluj. Mai nou, a revenit in presa dupa ce a fost implicata intr-un scandal cu unul din foștii colegi de trupa. Vladuța Lupau, iubit secret, milionar in euro Vladuța Lupau…

- Cristiano Ronaldo a implinit ieri, 5 februarie, varsta de 35 de ani, iar iubita lui, Georgina Rodriguez, i-a facut portughezului un cadou impresionant și o surpriza pe masura. Niste imagini au fost facute publice pe o retea de socializare.

- Dj Wanda a avut parte de unul dintre cei mai frumoși ani din viața ei, dar și de cel mai special Craciun. Vedeta și soțul ei au petrecut primele Sarbatori impreuna, fiind casatoriți de cateva luni, bruneta primind un cadou care a lasat-o cu gura masca.

- Oameni care nu duc grija zilei de maine, Marina Almasan si Georgica Cornu isi fac toate poftele. De exemplu, zilele trecute, paparazzii Spynews.ro i-au intalnit pe cei doi intr-un mall din Capitala.

- Presedintele american Donald Trump i-a luat cadou sotiei sale Melania... o ”felicitare foarte frumoasa”, relateaza The Huffington Post, scrie news.ro.Intrebat intr-o videoconferinta cu jurnalisti pe care a sustinut-o in Ajunul Craciunului in biroul sau de la resedinta Mar-a-Lago, in Florida,…

- Atunci cand ești cuminte, cu siguranța il aștepți pe Moș Nicolae cu sufletul la gura. La fel a facut și Carmen Simionescu, dar nu s-a gandit nicio secunda ca in acest an, Moșul „o spioneaza” și ii pregatește o surpriza de proporții.