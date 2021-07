Ce bea Iulia Vântur în fiecare dimineață pentru a se menține în formă. „Pe stomacul gol” Iulia Vantur e una dintre cele mai iubite vedete din Romania, dar și una dintre cele mai apreciate artiste din India. In varsta de 40 de ani, aceasta e preocupata de silueta ei și a dezvaluit ce bea in fiecare dimineața pentru a se menține in forma. „Un lucru pe care il fac in fiecare dimineata este sa beau un pahar cu apa calda cu otet pe stomacul gol. Beau si cafea, desigur. Sport fac in fiecare zi, indiferent ca ca vorbim de pilates, alergat sau yoga”, a povestit Iulia Vantur, recent in emisiunea „Teo Show” de la Kanal D. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 5 De o buna perioada de timp, atunci cand… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

