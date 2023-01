Ce bani vor primi înapoi persoanele cu pensii mai mari de 4.000 de lei Guvernul urmeaza sa stabileasca modalitatile de restituire a sumelor retinute cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate persoanelor cu pensii mai mari de 4.000 de lei, in luna ianuarie. Secretariatul General al Guvernului recomanda Executivului sa adopte o ordonanta de urgenta care sa permita restituirea sumelor retinute in temeiul OUG nr. 130/2021, adica procentul de 10% pentru sumele ce depasesc 4.000 de lei. „Apreciem ca se impune adoptarea de catre Guvernul Romaniei a unei ordonante de urgenta care sa stabileasca modalitatile de restituire a sumelor retinute in temeiul OUG nr.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

