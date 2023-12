Stiri pe aceeasi tema

- Ce avere are IPS Teodosie, urmarit penal de DNA: Arhiepiscopul Tomisului are un salariu mai mare decat cel al lui IohannisInalt Preasfințitul Teodosie a avut venituri totale de 4,5 milioane de lei. Prelatul are 17 conturi bancare deschise pe numele sau. PS Teodosie este platit de Arhiepiscopia…

- Joi, 30 noiembrie, este zi de sarbatoare nationala legala, cinstirea Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei si cel dintai chemat dintre apostoli, care a adus cuvantul Evangheliei pe pamantul Dobrogei de astazi. Cu acest prilej, IPS Teodosie savarseste Sfanta Liturghie la manastirea "Pestera…

- Urgia alba a facut prapad in Romania in nici 24 de ore de cand s-a instalat. Viscolul și vantul puternic au doborat mai mulți copaci de pe marginea drumului in județul Suceava, dar și in Constanța, iar zeci de mașini au ramas blocate in nameți, in județul Buzau. Urgia alba a maturat Romania! Viscolul…

- Directorul din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, acuzat de procurori ca a luat, timp de doi ani, bani din salariile a doua angajate pe care le-ar fi ajutat la examenul de ocupare a posturilor se numește Dragoș Adrian Iorga. Era directorul Autoritații de Management pentru Programul Sanatate…

- bull; Conferinta debuteaza astazi, 22 septembrie 2023, la Universitatea "Ovidiusldquo; din Constanta.Academia Oamenilor de Stiinta din Romania AOSR si Universitatea "Ovidiusldquo; din Constanta organizeaza Conferinta Stiintifica Nationala de Toamna AOSR cu tema "Stiinta pentru o societate sanatoasaldquo;…

- Marti, 19 septembrie 2023, de la ora 18.00, va fi lansat filmul "Unde esti, Adame " la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" Bdul. Ferdinand, nr. 56, Constanta . Evenimentul se va desfasura in prezenta IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, si este organizat de catre Arhiepiscopia…