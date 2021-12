Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au dispus arestarea preventiva a unui barbat din orasul Navodari, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si de mare risc. Cel in cauza este suspectat ca in timp ce se afla in stare de arest la domiciliului masura preventiva dispusa intr un…

- O sentinta interesanta pronuntata de o instanta ieseana, in cazul unui proaspat student. Acesta a scapat de acasa, dintr-un oras din afara judetului, si s-a apucat de consum de cannabis in Iasi, la facultate, dar si de vanzari, pentru ca nu avea bani destui. Judecatorii au retinut faptul ca acesta avea…

- Un suspect de trafic de droguri din Satu Mare, prins in flagrant in timp ce incerca sa comercializeze canabis, a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DIICOT, barbatul de 20 de ani a comercializat droguri de risc si mare risc catre consumatori din municipiul…

- Un barbat de 66 de ani și fiul acestuia in varsta de 37 de ani au fost arestați marți de Tribunalul Vaslui sub acuzația de trafic de droguri. Cei doi sunt acuzați de procurorii DIICOT ca vindeau droguri consumatorilor din zona Hușilor. Potrivit procurorilor DIICOT Vaslui, incepand din luna februarie…

- Anchetatorii au efectuat trei perchezitii domiciliare pe raza judetului Calarasi si a municipiului Bucuresti, in urma carora au fost ridicate 35 de plante de cannabis, 46 de kilograme de tulpini cu inflorescente puse la uscat, precum si suma de 5.000 de lei, potrivit unui comunicat de presa al DIICOT.Un…

- Cinci tineri au fost arestati preventiv pentru trafic de droguri, ei fiind acuzati de procurorii DIICOT Tulcea ca au vandut cannabis catre diversi consumatori. Doi dintre ei au fost prinsi in flagrant cand vindeau cannabis la o gala de MMA/kickboxing, la Constanta. In urma perchezitiilor au fost…