Ce au rușii în momentul acesta în Transnistria Istoricul Armand Goșu spune ca trupele militare pe care le au rușii in Transnistria in acest moment „nu le permite o ofensiva, ci doar o simpla diversiune”. „E greu de crezut ca rușii vor reuși sa teleporteze cateva mii de militari sa formeze acolo un grup suficient de puternic incat sa declanșeze. Ar fi dramatic pentru Ucraina sa se deschida in aceasta zona un nou front de lupta. Cred ca mai degraba suntem intr-un razboi propagandistic – este un fake news menit sa țina ocupate niște trupe ucrainene”, a spus Armand Goșu la Europa FM. Istoricul a mai explicat ca, in ceea ce ii privește momentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

