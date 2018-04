Printr-o simpla apasare de buton, numarul de inmatriculare este acoperit in mai putin de doua secunde. Din cauza unei scapari din Codul Rutier, conducatorii auto care sunt prinsi ca le utilizeaza primesc cea mai mica amenda rutiera.

Potrivit Romania TV este vorba, de fapt, de un suport al placutei de inmatriculare care are o perdeluta din cauciuc. In momentul in care soferul apasa pe unul dintre butoanele telecomenzii, perdeluta acopera integral numarul de inmatriculare. Internetul abunda de anunturi de vanzare de astfel de dispozitive, pretul fiind unul accesibil.

Dispozitivul…