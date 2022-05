Ce au înțeles francezii din discursul lui Putin! Presedintele rus Vladimir Putin este „in negare” si intr-o „justificare complet revizionista” a razboiului din Ucraina, a apreciat ministrul de Externe francez, Jean-Yves Le Drian, la BFMTV, transmite AFP. In discursul din 9 mai, presedintele rus a afirmat luni ca armata sa lupta in Ucraina pentru a-si apara „patria” in fata unei „amenintari inacceptabile”. „Este un fel de inchidere a lui Putin in razboi”, considera ministrul francez de externe. Presedintele rus „este in negare. Este in justificarea complet revizionista a motivelor razboiului. Are un discurs de negare si de inversare a responsabilitatilor”,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

